В Анапе в 32-ой раз пройдет кинофестиваль «Киношок»

Анапа примет 32-й фестиваль «Киношок». Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе со 2 по 9 сентября пройдет 32-й фестиваль «Киношок». В 2023 голу жюри подготовило четыре конкурсных программы: кинолент для детей «Киномалышок», конкурс телефильмов «ТВ-ШОК» и основные короткометражных и полнометражных фильмов.

«Помимо конкурсных показов, жители и гости курорта смогут увидеть лучшие российские фильмы в программе «Кино на площади», посетить брифинги и пресс-конференции с создателями конкурсных картин, тематические круглые столы, мастер-классы по продюсированию, киноведению, продвижению и восприятию кинопродукции зрителями. Также культурная программа включает гала-концерт актеров театра и кино» - рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

Фестивальный центр разместят в Гортеатре. Там же 2 и 9 сентября пройдут торжественные церемонии открытия, объявление результатов и закрытия фестиваля.