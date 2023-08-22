Что произошло в ночь на 22 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 22 августа на Кубани

В Анапе турист из Ростовской области высказывал оскорбления в адрес сотрудника местной полиции, после чего напал на него. На помощь пострадавшему пришли коллеги.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Полицейскому оказана разовая медицинская помощь, после чего он продолжил службу. В действия мужчины усматривают признаки преступлений по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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