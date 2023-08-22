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НовостиОбщество22 августа 2023 5:11

На Кубани 22 августа воздух прогреется до 37 градусов

В регионе будет постепенно холодать
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Погода на 22 августа в Краснодарском крае

Погода на 22 августа в Краснодарском крае

Пик жары на Кубани пройден. 22 августа аномально жаркий антициклон, господствующий над территорией Краснодарского края, начнет постепенно сдавать позиции.

«Воздух прогреется до +37 градусов. 23 августа днем будет +33 градуса», - сообщил ведущий специалист "Фобос" Михаил Леус.

Стоит отметить, что накануне в Краснодаре был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь для 21 августа он составляет +37,1 градус, что на 0,6 градуса выше прежнего достижения 1957 года.