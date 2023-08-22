В Краснодаре пройдет молодежный фестиваль в День флага РФ Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре пройдет молодежный фестиваль в День флага РФ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Молодежное мероприятие организуют в Чистяковской роще 22 августа.

В 17:00 у главной сцены парка начнут работать тематические площадки. Участники фестиваля сыграют в напольные шахматы, посетят выставку оружия от сообщества «Авангард» и поисковых реликвий Выставочного зала Боевой Славы. Для жителей и гостей города подготовили мастер-классы, в том числе по плетению маскировочных сетей.

Фестиваль откроют церемонией вручения паспортов ребятам, которым исполнилось 14 лет.

«А кульминацией станет флешмоб — Почетный караул Краснодара развернет российский триколор размером 9 на 12 метров», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В День флага РФ в Краснодаре пройдет ряд мероприятий. На Главной городской площади поднимут триколор на флагшток. Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» КМТО «Премьера» исполнит гимн России.

В 11:00 у театра драмы им. М.Горького растянут баннер «Сила V Единстве». В течение дня краснодарцам и гостям города будут раздавать ленточки, значки и флажки - на Главной городской площади, в Городском Саду, Чистяковской Роще и других общественных местах.

На Главной городской площади работает мультимедийный куб от компании VK. А на здании по улице Красной, 122 будут транслировать фото участников патриотической акции.

«Поделиться фото и видео с мероприятий в соцсетях можно по хэштегу #МойФлагМояРодина», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.