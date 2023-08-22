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НовостиОбщество22 августа 2023 6:53

На Кубани после гибели двоих подростков в реке завели уголовное дело

Прокуратура проводит проверку по факту гибели двоих подростков в реке Кубань в Усть-Лабинском районе
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела Фото из архива КП

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела Фото из архива КП

На Кубани после гибели двоих подростков в реке завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, трагедия произошла 20 августа в станице Воронежской Усть-Лабинского района. Двое 14-летних школьников купались в реке Кубань. Подростки зашли в воду далеко от берега, но позже начали тонуть и просить о помощи.

По словам очевидцев, ребята начала хвататься друг за друга и пытались выбраться. Но через время скрылись под водой.

В настоящее время тела школьников продолжают искать. Тем временем в Усть-Лабинском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по региону завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», – уточнили в пресс-службе регионального надзорного органа.