Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела Фото из архива КП

На Кубани после гибели двоих подростков в реке завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, трагедия произошла 20 августа в станице Воронежской Усть-Лабинского района. Двое 14-летних школьников купались в реке Кубань. Подростки зашли в воду далеко от берега, но позже начали тонуть и просить о помощи.

По словам очевидцев, ребята начала хвататься друг за друга и пытались выбраться. Но через время скрылись под водой.

В настоящее время тела школьников продолжают искать. Тем временем в Усть-Лабинском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по региону завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», – уточнили в пресс-службе регионального надзорного органа.