Во всех районах Сочи торжественно подняли флаг России в честь праздника

Всего в городе подготовили порядка сотни мероприятий.

22 августа в стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Утро во всех районах Сочи началось с торжественного поднятия национального триколора.

В Центральном районе на Площади Флага в церемонии участвовали сочинцы-герои СВО, активисты патриотических объединений и горожане, внесшие большой личный вклад в развитие курорта и воспитание молодежи. А всего в городе подготовили порядка сотни мероприятий, все жители и гости вместе с семьями смогут присоединиться к празднованию государственной даты.

"От всего сердца поздравляю всех соотечественников с праздником! Наш триколор – это символ величия народа: его единства, связи истории, настоящего и будущего. Сочи – яркий пример многогранной и многонациональной культуры Отечества, где оберегают традиции предков и духовные ценности. И все вместе мы гордо идем к новым победам и свершениям под одним флагом!" - отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.