Судебные приставы взыскали 260 млн рублей задолженности Фото из архива КП

На Кубани около 1,5 тысячи должников лишились водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП. В том числе более 400 человек остались без водительских прав из-за долгов по алиментам.

Всего 1432 человека задолжали 426 млн рублей. Из них 414 водителей не платили алименты.

Судебные приставы взыскали 260 млн рублей задолженности. Из них 250 млн – невыплаченные алименты.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани приставы взыскали более 750 млн рублей с должников по алиментам. Такую сумму удалось выбить с начала 2023 года.