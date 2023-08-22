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НовостиОбщество22 августа 2023 7:09

На Кубани около 1,5 тысячи должников лишились водительских прав

Более 400 должников по алиментам лишили водительских прав на Кубани
Светлана ОВДЕЙ
Судебные приставы взыскали 260 млн рублей задолженности Фото из архива КП

Судебные приставы взыскали 260 млн рублей задолженности Фото из архива КП

На Кубани около 1,5 тысячи должников лишились водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП. В том числе более 400 человек остались без водительских прав из-за долгов по алиментам.

Всего 1432 человека задолжали 426 млн рублей. Из них 414 водителей не платили алименты.

Судебные приставы взыскали 260 млн рублей задолженности. Из них 250 млн – невыплаченные алименты.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани приставы взыскали более 750 млн рублей с должников по алиментам. Такую сумму удалось выбить с начала 2023 года.