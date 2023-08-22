Издание рассказывает о 100 выдающихся поступках россиян Фото: авторы проекта «Подвиги»

История пенсионера из Адыгеи вошла в книгу о 100 выдающихся поступках россиян. Виктор Матюшин из поселка Краснооктябрьского стал героем издания «100 подвигов обычных людей». Его выпускает всероссийский медиапроект «Подвиги».

Виктор Матюшин ранее был священников, а после выхода на пенсию заинтересовался астрономией. В начале 2000-х он за 10 месяцев построил в родном поселке планетарий. Ежегодно его посещают несколько тысяч человек.

Экскурсии в планетарии проводят бесплатно. Посетители могут по желанию оставить любую сумму на его развитие. Деньги идут на оплату электричества, газа и небольшой ремонт.

Виктор Матюшин построил в родном поселке планетарий Фото: авторы проекта «Подвиги»

Для Виктора Матюшина важно, чтобы любой человек чаще смотрел на звезды, занимался самообразованием и верил в то, что самые смелые мечты обязательно сбудутся. По мнению пенсионера, нужно никогда не сдаваться и идти к своей цели.

«Астрономия и идея сотворения мира никак не противоречат друг другу, а взаимно уравновешивают множество теорий нашего происхождения. Храм астрономической науки служит местом примирения людей с самими разными взглядами», – считает астроном-любитель.

В книге «100 подвигов обычных людей» размещено интервью с Виктором Матюшиным. В издании собраны истории настоящих профессионалов – врачей, спасателей и полицейских, ежедневно рискующих жизнями по долгу службы.

«Наряду с профессионалами, сюда включены истории героев, которые совершили выдающийся поступок по воле случая. Книга рассказывает и о волонтерских проектах, чья деятельность облегчает жизни тысяч людей», – отмечают создатели проекта.

За время существования проекта «Подвиги» – с 2013 года – авторы издали шесть книг. Это три тома «100 подвигов обычных людей» и три тома «Волшебных сказок о детях-героях».