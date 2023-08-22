Триколор торжественно подняли на Главной городской площади Краснодара Фото: krd.ru

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем флага РФ. Триколор торжественно подняли на Главной городской площади Краснодара.

«Триколор наравне с гербом и гимном является главным символом нашей государственности и суверенитета. Он объединяет всех жителей страны, независимо от национальности, политических предпочтений и общественных взглядов», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Как отметил глава региона, праздник позволяет еще раз почувствовать единство страны, вспомнить земляков, которые не раз защищали цвета флага России на спортивных аренах и полях сражений.

«Уверен, что вместе мы сможем укрепить и преумножить славу и могущество нашего Отечества, внести достойный вклад в развитие России», – подытожил губернатор.