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НовостиОбщество22 августа 2023 7:49

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем флага РФ

На Главной городской площади Краснодара подняли флаг РФ
Светлана ОВДЕЙ
Триколор торжественно подняли на Главной городской площади Краснодара Фото: krd.ru

Триколор торжественно подняли на Главной городской площади Краснодара Фото: krd.ru

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем флага РФ. Триколор торжественно подняли на Главной городской площади Краснодара.

«Триколор наравне с гербом и гимном является главным символом нашей государственности и суверенитета. Он объединяет всех жителей страны, независимо от национальности, политических предпочтений и общественных взглядов», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Как отметил глава региона, праздник позволяет еще раз почувствовать единство страны, вспомнить земляков, которые не раз защищали цвета флага России на спортивных аренах и полях сражений.

«Уверен, что вместе мы сможем укрепить и преумножить славу и могущество нашего Отечества, внести достойный вклад в развитие России», – подытожил губернатор.