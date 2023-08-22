Воды нет в домах в Карасунском округе Фото из архива КП

В Краснодаре 13 домов остались без воды из-за аварии. Поломка произошла в Карасунском округе.

«В результате утечки на подземном трубопроводе холодного водоснабжения остановлена подача воды в жилые дома», – сообщили в городской ЕДДС.

Воды временно нет в домах по улице 1 Мая, 69,67,71,71/1,75,67,71/2 и 71/3. Подача приостановлена в дома по улицам Фадеева, 415, 413, 425, 425/1 и Бершанской, 404.

На месте утечки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи воды уточняется.