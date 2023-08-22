В Сочи спасатели вытащили из русла реки едва не утонувших мужчин

Травмированного сочинца передали врачам скорой помощи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи в ночь на 22 августа спасателям сообщили, что на улице Набережной с парапета упал в реку мужчина. Пострадавший не мог самостоятельно выбраться на берег. Спасатели выехали к руслу реки Мзымта. Но, когда сотрудники МЧС приехали на место происшествия, то в реке обнаружили двух мужчин.

"Как рассказал 49-летний сочинец, он стоял на скользкой наклонной плите за парапетом набережной. Поскользнувшись, мужчина упал на каменистый участок горной реки, получив ссадины и ушибы. Его друг, пытаясь помочь, спустился за ним", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. К слову, от мужчин исходил сильный запах алкоголя. Друзья так и не смогли выбрать без помощи спасателей. Их эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. А травмированного сочинца передали врачам скорой помощи.