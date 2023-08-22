В Сочи разработали программу бесплатного отдыха участников СВО на курорте Фото: t.me/officialsochi

В Сочи разработали программу бесплатного отдыха участников СВО на курорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Программу подготовила Сочинская территориальная организация Общероссийского профессионального союза военнослужащих совместно со Всероссийским союзом ветеранов СВО.

По ней бойцы могут бесплатно или на льготных условиях отдохнуть в средствах размещения в горах или прибрежной зоне. В настоящее время подписаны соглашения о взаимодействии с четырьмя отелями курорта. Кроме того, ведутся переговоры с другими средствами размещения.

«Участникам СВО и членам их семей предоставляется возможность отдыха сроком до семь дней в определенные периоды бронирования. Реализовано уже десять льготных путевок», – сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Узнать о подаче заявки и условиях действия программы можно в Сочинской территориальной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих по телефонам +7 (928) 234-06-66, +7 (928) 459-96-66 или по электронной почте opcv_sochi@mail.ru.

«В Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского в рамках Координационного совета ведется постоянная работа по оказанию адресной помощи мобилизованным и добровольцам, а также членам их семей», – уточнили в пресс-службе администрации города-курорта.