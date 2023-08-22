В Анапе женщина сорвалась со скалы. Фото: t.me/kubanspas

В Анапе женщина сорвалась с 30-метровой скалы и выжила. Инцидент произошел в районе «Маяка», на пляже Высокий берег.

«В спасательную службу «Кубань-СПАС» поступило сообщение о том, что требуется помощь. В Анапе, женщина сорвалась с крутого склона горы, высотой 30 метров», - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что спасатели обнаружили пострадавшую на середине склона. Она находилась на высоте примерно 5 этажа. Женщину эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения в безопасное место. Медицинская помощь ей не потребовалось.