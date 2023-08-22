Главой Усть-Лабинского района стал Станислав Гайнюченко

Станиславу Гайнюченко вручили удостоверение Фото: admkrai.krasnodar.ru

Станислав Гайнюченко вступил в должность главы Усть-Лабинского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Торжественная церемония прошла на внеочередной открытой сессии районного Совета. Руководитель краевого департамента по обеспечению деятельности мировых судей Олег Буцкий передал Станиславу Гайнюченко удостоверение и поздравил со вступлением в должность глав муниципалитета.

Станислав Гайнюченко родился 17 октября 1988 года. Муниципальную службу он начала в июле 2011 года, занимал должность помощника главы Кореновского района. С ноября 2016 по март 2020 года был на посту замглавы Тбилисского района, начальника организационно-правового управления.

«В марте 2020 года возглавил Усть-Лабинск, а с 22 июня 2023 года исполнял обязанности главы Усть-Лабинского района», – сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ранее должность главы Усть-Лабинского района занимал Сергей Запорожский. В июне 2023 года он ушел отставку.