Памятник героям СВО в Приморско-Ахтарске Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Приморско-Ахтарске открыли памятник героям СВО. Скульптуру установили в сквере на центральной улице в День флага России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Автором памятника стал кубанский скульптор Георгий Ткемаладзе. Скульптура русского солдата в полный рост выполнена в бронзе. Боец в экипировке держит в руках оружие. На церемонии открытия жители возложили к памятнику красные гвоздики.

«Государственный флаг – один из главных символов нашей великой страны. А солдат-освободитель и защитник воплощает в себе честь знамени. В крае регулярно открываются памятники, мемориальные и музейные уголки, стенды, Парты Героев, таблички в честь участников СВО, – отметил вице-губернатор Александр Власов.

По словам главы Приморско–Ахтарского района Максима Бондаренко, памятник представляет собирательный образ героя СВО, мужественно, отважно и самоотверженно защищающего Родину и интересы страны.

«Наш район активно помогает фронту – отправили более 60 тонн гуманитарной помощи, общественники изготавливают маскировочные сети, работают благотворительные фонды», – отметил Максим Бондаренко.

На Кубани подвигам участников спецоперации посвятили уже несколько мемориалов. В Туапсе установили кованую кузнецами семи стран композицию из 270 журавлей. В Краснодаре в память бойцов появилось дерево из осколков снарядов.