Комфорт как философия жизни. В Сочи построят жилой комплекс «Лестория»

Фото: СК «Неометрия»

Новый проект запустил федеральный девелопер «Неометрия»

Спрос на недвижимость в Сочи продолжает расти. По данным аналитиков федерального девелопера «Неометрия», активность покупателей недвижимости в курортном городе в первом полугодии выросла более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Чтобы удовлетворить растущие потребности желающих купить недвижимость у моря, «Неометрия» реализует в Сочи проекты, которые интересны как для жизни, так и для инвестиций. Один из них – жилой комплекс класса эко комфорт плюс «Лестория», который девелопер построит в районе Кудепста, одном из самых экологичных и живописных мест курорта. Комплекс будет состоять из шести 15-17 этажных зданий, окруженных зеленым массивом.

Помимо локации и природы, в основе философии нового комплекса – комфорт. Собственникам квартир в ЖК «Лестория» будет доступен широкий набор сервисов премиум-уровня: доставка свежих продуктов, консьерж-сервис, работа няни, прачечная, уборка квартиры, выгул животных и многое другое. Концепция нового комплекса предусматривает приватные дворы, детские площадки с покрытиями из природных материалов, благоустроенную набережную реки с многочисленными активностями, станции зарядки электромобилей и энергоэффективные сервисы, которые позволяют экономить на коммунальных ресурсах. На территории ЖК будут созданы тихие зоны для отдыха, на крыше появятся зеленые террасы для приятного времяпрепровождения.

В «Лестории» предусмотрены разные варианты отделки квартир под разные потребности покупателей. Тем, кто хочет воплотить в жизнь собственные интерьерные задумки, подойдут квартиры без ремонта. Тем, кто хочет заехать и жить – с ремонтом в стиле «эко-прайм» или премиум-уровня – «эко-элегант».

«Неометрия» уже реализует в Сочи три проекта – ЖК «Флора» и «Фрукты», а также гостиничный комплекс «Нескучный сад». И на примере каждого из них мы видим, насколько велик интерес у россиян к недвижимости на побережье, – отмечает генеральный директор «Неометрии» Марина Черненко. – Однако такая локация накладывает и серьезные требования к наполнению проекта: инфраструктуре, качеству благоустройства, сервисам для жизни. При создании ЖК «Лестория» мы используем весь опыт компании и лучшие решения, которые станут образцом для рынка курортной недвижимости.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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