Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: t.me/tuapse_com

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Туапсе увеличилось до 11. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Напомним, авария произошла 22 августа около 9:30 на трассе «Майкоп-Туапсе» в районе поселка Кирпичного. Предварительно, водитель автобуса ПАЗ, проезжая по маршруту Туапсе – Георгиевское, выехал на встречку. В этот момент здесь проезжал автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Кривенковское –Туапсе. В результате произошло лобовое столкновение.

В ДТП пострадали оба водителя. Их с травмами средней доставили в больницу.

«Всего в ДТП различные повреждения получили 11 человек, включая четверых детей. Трое пострадавших находятся в ТЦРБ № 1, один – в ТЦРБ № 3», – сообщили в пресс-службе районной администрации.

Пострадавшим, которые получили легкие травмы, оказали помощь на месте аварии.

«На месте ДТП ведутся следственные мероприятия. Движение по трассе восстановлено», – уточнили в администрации муниципалитета.