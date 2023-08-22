В июле в Геленджике отдохнули больше 1 млн человек

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в этом году город-курорт принял значительно больше туристов, чем в прошлом.

По данным главы города, только в августе Геленджик посетили порядка 600 тысяч человек, а в июле этот показатель перевалил за 1 млн. Алексей Богодистов также отметил, что значительный рост фиксируют все средства размещения.

Загруженность санаториев достигает 99,8%. На сентябрь уже забронировано 74,1% всего номерного фонда курорта, на октябрь - 57,5%, а на ноябрь - 45,3%.

- Параллельно продолжаем работу с операторами курортного сбора. На сегодня в реестре уже 1109 объектов, в этом году приросли более чем на 200 объектов. Для нашего города курортный сбор - реальный инструмент для развития территорий муниципалитета. Еще раз благодарю всех предпринимателей за правильное отношение к бизнесу, за любовь к городу. Отдыхающим спасибо, за то, что выбираете наш Геленджик местом своего отдыха, - сказал Алексей Богодистов.