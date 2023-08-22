На Кубани водителя посадили на 10 лет за смертельное ДТП под наркотиками

В аварии погибли беременная женщина и ее 8-летняя дочь Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

На Кубани суд оставил без изменения приговор водителю за смертельное ДТП под наркотиками. Ему назначили 10 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Авария произошла 9 мая 2021 года в Кореновском районе. Дмитрий Чистяков в районе 04:00 ехал за рулем Lada Largus по трассе «Кореновск-Тимашевск». Выехав на встречку, он столкнулся с автомобилем Geely. В салоне иномарки находились четыре человека – муж, жена на седьмом месяце беременности и двое детей женщины от первого брака. Семья переезжала на Кубань из Омска.

«В результате ДТП беременная женщина и ее 8-летняя дочь погибли, мужчина и мальчик получили травмы. Установлено, что в момент совершения ДТП Чистяков находился в состоянии наркотического опьянения», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Суд признал Чистякова виновным. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, с осужденного взыскали 5,5 млн рублей компенсации морального вреда.

«Сторона защиты обжаловала приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.