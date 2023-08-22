Школа №20 находится на улице Коммунистической Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Крымске отремонтируют одну из старейших школ города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев во время рабочего объезда поручил привести в порядок учреждение №20.

Школу по улице Коммунистической построили в 1886 году. Во время Великой Отечественной войны учреждение было разрушено. Здание полностью восстановили в 1950 году.

В настоящее время в школе ремонтируют отдельные классы, строят галерею, которая соединит учебный блок и столовую. Учреждение включат в программу капремонта для комплексного обновления.

Кроме того, глава региона посетил школу №44 в хуторе Новоукраинском. Учреждение на 400 мест открыли в 2021 году по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

В трехэтажной школе подготовили компьютерные и лингафонные кабинеты, интерактивные доски, оснащенный медицинский блок, спортивный и актовый залы.

«Необходимо создавать современные образовательные условия в каждом населенном пункте, вне зависимости от того – город это или станица. Оснащать школы новейшим оборудованием, делать все для комфортного обучения учеников и работы учителей. У детей по всему краю должны быть равные возможности для раскрытия своего таланта и потенциала», – отметил губернатор.