В новом учебном году в регионе наберут более трех тысяч первых классов Фото из архива КП

Более 15 первых классов наберут в нескольких школах Краснодара. В новом учебном году за парты сядут около 80 тысяч первоклассников. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Всего 1 сентября в 1252 кубанские школы пойдут 780 тысяч учащихся. В учреждениях насчитывается 650 тысяч мест

«В Краснодаре, Сочи, Анапе наибольшая численность обучающихся уровня начального общего образования. В Краснодаре функционируют муниципальные общеобразовательные организации, в которых более 15 первых классов (имеют несколько зданий)», – сообщила замминистра образования, науки и молодежной политики края Оксана Грушко.

Количество первых классов по всему региону превысит три тысячи. На решение вопроса о нехватке мест выделили почти 18 млрд рублей. На эти средства в регионе по проекту «Современная школа» строят новые учреждения.