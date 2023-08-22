В Сочи наградили победителей конкурса молодежного инициативного бюджетирования

В День Государственного флага России на курорте наградили победителей городского конкурса молодежного инициативного бюджетирования

Будущее Сочи и всей страны в руках подрастающего поколения. И в День Государственного флага России на курорте наградили победителей городского конкурса молодежного инициативного бюджетирования.

Его провели на курорте впервые. По итогам открытого голосования на сайте мэрии сочинцы выбрали 13 лучших проектов для развития молодежных движений. Так, в городе появятся две новые площадки для спорта и экстрима, откроют цифровой дом Юнармии, проведут межрегиональный брейкинг-феставаль, медиафорум и форум по начальной военной подготовке. На воплощение идей в жизнь мэрия направит из бюджета десять миллионов рублей и поможет реализовать все до конца года.

Само награждение провели в Доме молодежи, где накануне завершили второй этап работ – подготовили еще десять помещений. Сейчас это единое пространство площадью 1400 квадратов для разработки и обсуждения новых проектов, спорта и творчества.

"Сегодня пообщались с молодыми сочинцами, они точно знают, чего хотят добиться в жизни и успешно идут к своей цели, а вместе с ними преображается и развивается весь город. Еще раз поздравляю победителей, мы в Сочи всегда будем поддерживать и продвигать все значимые инициативы", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.