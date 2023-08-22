В Краснодаре временно перекроют участок в районе дома №33 по улице Думенко Фото: krd.ru

В Краснодаре временно перекроют участок в районе дома №33 по улице Думенко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение транспорта ограничат с 9:00 23 августа до конца 27 августа.

«Это связано с неотложными работами по замене участка тепловой сети в районе дома по ул. им. Думенко, 33», – рассказали в мэрии краевого центра.

Водители не смогут заехать на улицу Думенко с кольца по улице Алма-Атинской и доехать до Проспекта Чекистов. Участок с этой стороны дороги полностью перекроют. В то же время транспорт по-прежнему сможет заезжать на улицу Думенко с Проспекта Чекистов.

«Для предотвращения развития аварийной ситуации и достижения максимального эффекта от увеличения диаметра трубопровода необходимо осуществить замену коммуникаций под проезжей частью улицы Думенко», – сказал главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков.