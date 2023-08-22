Дебошира допрашивают Фото из архива КП

В Анапе завели уголовное дело на туриста, напавшего на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, все произошло 21 августа около 23:00 в селе Витязево. 34-летний мужчина находился в одном из кафе и нарушал общественный порядок. Во время задержания, по пути к стационарному посту полиции на улице Черноморской, дебошир напал на одного из полицейских.

«Мужчина повалил его на землю и нанес несколько ударов. Действия нападавшего были пресечены сотрудниками полиции», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Медосвидетельствование показало, что турист изрядно выпил.

Следователи завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В настоящее время подозреваемого допрашивают.

«Проводятся необходимые следственные действия по сбору и закреплению доказательств, назначена судебная медицинская экспертиза», – уточнили в пресс-службе ведомства.