В Краснодаре 9 улиц остались без света из-за аварии

На месте аварии работает бригада специалистов

В Краснодаре 9 улиц временно остались без света. Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ВК-3» и 34 трансформаторные подстанции», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам 9 Тихой, Ейское шоссе, Новосельской, Новотитаровской. Из-за поломки обесточены улицы Целиноградская, Дивная, Декоративная, Гусника и Профессора Рудакова.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.