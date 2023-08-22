Урожай добрых дел: осенние инициативы ГК Сигма

Фото предоставлено пресс-службой ГК Сигма

Уже совсем скоро — буквально на днях, в августе, — стартует осенний сезон общественно-полезных программ группы компаний «Сигма». Уже не первый, к слову — руководство стабильно включается в жизнь района и территории своего нахождения.

Холдинг «Сигма» — агропромышленный гигант Краснодарского края. В активах группы компаний порядка 65 000 гектаров плодородной кубанской земли, и каждому участку нашлось применение. Одной только пшеницы в минувший год «Сигма» собрала более 200 000 тонн! Во владениях холдинга также находится один из крупнейших в России, а скоро и во всей Европе, фундучный сад, собственный мукомольный комплекс, посевные площади с посадками сахарной свеклы, станции обработки подсолнечника. Поголовье крупного рогатого скота подбирается к цифре в 10 000 особей — масштаб весьма внушительный.

Штаб-квартира холдинга устроилась в крупном южном центре — в Ростове-на-Дону, хотя территории производства и предприятия базируются в различных районах Краснодарского края: Каневском, Ейском, Лабинском, Тимашевском и Новопокровском.

Группа компаний «Сигма» и лично ее учредитель Михаил Олегович Чебанов активно вовлечены в жизнь районов. Неоднократная помощь местным муниципальным учреждениям, детским садам и просто поддержка инфраструктуры на благотворительной основе говорят за себя. По словам Чебанова, компания с самого начала своего развития придерживается «ответственной экономики» и политики корпоративной социальной ответственности.

Фото предоставлено пресс-службой ГК Сигма

Большое внимание холдинг уделяет развитию детско-юношеского спорта в регионе. С поддержкой «Сигмы» и под эгидой самых разных спортивных Федерации Краснодарского края регулярно проводятся турниры и состязания. Из последнего — турнир по Кудо в Каневском районе с выходом победителей на соревнования ЮФО в сентябре.

Взаимодействие с благотворительными организациями и собственные инициативы также входят в поле «ответственной экономики» холдинга. «Сигма» тесно сотрудничает с фондом «Добрые люди», а среди личных инициатив — поставки на безвозмездной основе муки и сахара жителям новых регионов. С ней рука об руку идет помощь семьям мобилизованных граждан и забота о своих призванных сотрудников: семьям предоставляется медицинская страховка, а также содействие в решении бытовых вопросов вроде заготовки дров или ремонта крыши. Нашлось место и адресной помощи.

Осенняя кампания «Сигма» посвящена дуэту спорта и экологии — двух неотъемлемых частей здоровья нации. Стартующая в августе, программа включит в себя десятки мероприятий — как спортивных состязаний, так и массовых эко-субботников, посадок деревьев и проведение локальных мини-концертов для детей.

От волонтерской помощи и информационной поддержки холдинг «Сигма» не отказывается, а напротив, активно приветствует гражданскую инициативу. Предложения и идеи, озвученные даже в социальных сетях компании, тщательно анализируют, отбираются лучшее, и выносят на обсуждение на самом высоком уровне. Может, и у наших читателей есть любопытные планы? Отправляйте «Сигме»! Ведь мы все и всегда хотели бы жить хоть чуточку, но лучше и веселее!

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