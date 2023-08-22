Вычислить подозреваемого помогли видеокамеры Фото из архива КП

В Сочи зять украл у тещи сейф с 17 млн рублей и потратил на отдых. Мужчину задержали и арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе УВД курорта.

Женщина пришла домой и увидела, что сейф пропал. В ящике лежали ювелирные изделия и около 17 млн рублей. К счастью, в доме были установлены видеокамеры. Они и помогли выйти на след подозреваемого.

Им оказался зять женщины. Как выяснилось, житель Кемеровской области вызвал такси и вместе с водителем вынес сейф из дома. Таксисту он сказал, что якобы потерял ключ и решил отвезти ящик в цех, чтобы открыть.

«Похожую историю нерадивый зять рассказал и в мастерской, рабочие которой распилили металлический ящик», – рассказали в полиции Сочи.

Сам мужчина забрал деньги, ювелирные изделия и уехал. Он три дня отдыхал на эти деньги на курорте, а позже уехал на такси в родной город. Мужчину задержали уже в Кемеровской области – в квартире его сестры.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. На период предварительного следствия он заключен под стражу», – уточнили в пресс-службе УВД по Сочи.