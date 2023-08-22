В Краснодаре к 1 сентября откроют четыре новые школы

В Краснодаре 1 сентября откроются новые школы.

В Краснодаре 1 сентября учеников примут четыре новые школы, которые были построены в рамках национального проекта «Образование». Это школа в районе Западного обхода, рассчитанная на 1550 мест. Еще одна на 1550 мест в Восточно-Кругликовском микрорайоне. И учебный корпус на 300 учеников по улице Демидовской. Все три образовательных учреждения уже сданы в эксплуатацию. Четвертая школа – на 1500 мест по улице Тверской пока еще ждет разрешение на ввод.

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, мы в постоянном режиме контролируем темпы и качество строительства новых социальных объектов. Особое внимание уделяем школам – их ждут жители городов и районов, где особенно остро чувствуется нехватка», – рассказал глава департамента строительства края Игорь Федосов.

Школы укомплектованы современным оборудованием. Для учеников оборудованы спортивный и актовый залы, столовые и медблоки.