В центре Крымска построят детскую школу искусств

Глава региона принял решение о строительстве школы искусств на встрече с активом жителей муниципалитета. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края провел рабочий день в Крымском районе. На встрече с активом жителей Вениамину Кондратьеву рассказали о нехватке отдельной школы искусств для детей. Сейчас 600 юных жителей района вынуждены заниматься рисование и танцами в Доме культуры.

«Крымский район динамично развивается во всех ключевых отраслях экономики, что должно положительно отражаться и на социальной сфере. Муниципалитету необходимо новое здание для детской школы искусств. Она должна быть современной, комфортной, доступной по своей логистике для всех ребят, кто хочет рисовать, заниматься музыкой и другой творческой деятельностью», – сказал Вениамин Кондратьев.

По поручению Вениамина Кондратьева в центре Крымске подыщут место, удобное для строительства детской школы. Средства на нее выделят по краевой госпрограмме,