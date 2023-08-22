До конца 2023 года Крымский район получит 3 млрд рублей из краевого бюджета

Вениамин Кондратьев провел рабочий в Крымском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 2023 году Крымский район получит около 3 миллиардов рублей из краевого бюджета. Средства пойдут на реализацию нацпроектов и краевых программ. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на встрече с активом муниципалитета.

«Крымский район активно участвует в реализации национальных проектов и краевых программ. В этом году направим в муниципалитет из краевого бюджета почти 3 миллиарда рублей. Деньги пойдут на то, чего в первую очередь ждут жители – строительство и оснащение детских садов, школ, спортзалов, реконструкцию домов культуры, ремонт дорог, коммунальных сетей и благоустройство», – рассказал Вениамин Кондратьев.

В 2022 году Крымский район стал участником 16 краевых госпрограмм. Налоговые и неналоговые доходы за последние семь лет выросли в 1,7 раза. В 2022 году в консолидированный бюджет поступило 4,8 млрд рублей.