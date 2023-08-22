Четверо жителей Кубани стали лауреатами международного конкурса уличной культуры

Среди более 15 тысяч человек отобрали топ-30 участников. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Ставрополе огласили итоги международного конкурса уличной культуры и спорта «Кардо». В 2023 году премия стала частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». На финал конкурса съехались 2,5 тысячи молодых людей из 21 страны мира. Представители Аргентины, Германии, Бразилии, Ирака, Ирана, Греции, Китая, Марокко, Мексики, Франции, ЮАР, Южной Кореи, Японии и стран ближнего зарубежья состязались в четырех конкурсах – соревнованиях, премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта, грантовом и видеоконкурсе.

«Уже стало доброй традицией, когда крупные молодежные проекты объединяют участников не только из разных регионов России, но и из разных стран. И конкурс-премия «КАРДО» по праву может считаться одним из тех проектов, которые стояли у истоков этой традиции, объединяя молодежь под знаком творчества, свободы, вдохновения и спорта», – рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Четверо представителей Краснодарского края вошли в число победителей и лауреатов гранд-финала. У краснодарцев Максима Рудометова и Анастасии Лоик два первых места в направлении «Воркаут». Техника сочинца Богдана Лысака была отмечена в направлении «Паркур». Еще одна спецноминация досталась в направлении «Граффити» досталась Артему Андрианову (Zeega).