В Адыгее потушили пожар на территории гаражного кооператива

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее.

В Адыгее спасатели потушили крупный пожар, который бушевал на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Перед пожарными стояла задача не дать огню перекинуться на другие гаражи и сохранить имущество граждан. Кроме того, огонь угрожал автозаправочной станции.

«Общая площадь пожара составила 2300 квадратных метров, из них площадь возгорания сухой растительности 1300 квадратных метров, гаражного комплекса 1000 квадратных метров. Благодаря грамотным и своевременным действиям огнеборцев удалось отстоять территорию открытой стоянки вблизи гаражного комплекса, административного здания и АЗС», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Пожарным удалось отстоять 55 гаражных боксов и не дать перекинуться огню на площадь 1,1 тысячи квадратных метров. Спасатели спасли от огня пять автомобилей и мотоцикл. В тушении пожара принимали участие 132 человека личного состава и 21 единицы техники.