На Кубани по факту гибели подростков на угнанной машине заведено уголовное дело

По факту смертельной аварии заведено уголовное дело.

В Ленинградском районе заведено уголовное дело по факту смертельной аварии с несовершеннолетними. Двое подростков 13 и 17 лет катались на автомобиле, который младший мальчик угнал у отца. На 52-м километре автодороги Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская, тринадцатилетний водитель допустил столкновение с двумя следовавшими во встречном направлении машинами отечественного производства.

«В результате ДТП несовершеннолетний и находившийся в салоне его машины 17-летний пассажир погибли. Водитель одного из встречных автомобилей доставлен с травмами в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователям предстоит установить причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела держит на контроле глава следственного управления СК России по краю Андрей Маслов.