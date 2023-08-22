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НовостиПроисшествия22 августа 2023 19:49

В Краснодаре жители Фестивального микрорайона остались без воды из-за аварии

В Прикубанском округе Краснодара устраняют аварию на сетях водоснабжения
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре нет воды.

В Краснодаре нет воды.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре авария на сетях водоснабжения привела к тому, что прекратилось водоснабжение большей части Фестивального микрорайона.

«Из-за утечки на подземном трубопроводе по улице Тургенева, 221, без холодной воды остались жилые дома по улицам Дзержинского, Тургенева, Авиагородок», - уточнили в МЦУ краевого центра.

Сотрудники «Краснодар Водоканала» уже приступили к устранению последствий аварии. После того, как будет прекращена утечка, начнется наполнение системы ресурсом.