На Кубани в День государственного флага прошла акция сдачи крови

В Краснодарском крае прошла донорская акция.

В Краснодарском крае прошла донорская акция, которую приурочили к Дню государственного флага. Донорами стали 123 человека. Благодаря им врачам удалось заготовить около 60 литров цельной донорской крови.

«Каждый год краевая станция переливания крови проводит донорскую акцию, приуроченную ко Дню государственного флага России. Сегодня мобильный комплекс заготовки крови принимал доноров на территории предприятия «Ильский НПЗ», а жители города Краснодара могли сдать кровь в краевой станции переливания крови», - рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Акция продлится до 25 августа. Присоединиться к донорскому движению может любой желающий. Для этого необходимом с 8 до 12 часов обратиться в краевую станцию переливания крови.