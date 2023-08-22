Турист стал фигурантом уголовного дела после нападения на полицейского в Анапе

В отношении мужчины заведено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе заведено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Подозреваемый – отдыхавший в Анапе 34-летний турист из Ростовской области. Мужчина сначала устроил дебош в одном из кафе курортного поселка Витязево, а после избил полицейских.

«По данным следствия, 21 августа 2023 года между 22 и 23 часами нарядом полиции в ходе патрулирования села Витязево города Анапы был выявлен мужчина, который грубо нарушал общественный порядок в одном из кафе. По пути следования к стационарному посту полиции на улице Черноморской подозреваемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие в отношении одного из полицейских - повалил его на землю и нанес несколько ударов», - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

На помощь подоспели коллеги из полиции, которые смогли скрутить агрессивного мужчину. Сейчас в рамках уголовного дела проходят необходимые следственные действия. Также назначена судебная медэкспертиза.