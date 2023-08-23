Роман Костомаров вышел на лед в Сочи впервые после ампутации стоп

Роман Костомаров присоединился к жене Оксане Домниной в конце ее номера. Фото: Олег УМАРОВ

Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни и ампутации стоп и кистей рук вышел на каток. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду появился на шоу Ильи Авербуха «Письма о любви». Премьера ледового спектакля прошла в Сочи.

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», - обратился Роман Костомаров к зрителям, которые стоя приветствовали его на трибунах.

«Письма о любви» - новое шоу Илья Авербуха. В его основу легли реальные истории и судьбы людей. В шоу задействованы олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Максим Шабалин и Оксана Домнина, а также действующие спортсмены —Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева и многие другие.