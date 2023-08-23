Что произошло в ночь на 23 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 23 августа на Кубани
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Минэнерго назвали сезонным фактором нехватку бензина на заправках Кубани. Перебои с поставкой топлива связаны с сезонной загруженностью железных дорог.
«С ритмичностью поставок возникли некоторые сложности на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон. Объем производства и запасов достаточен для покрытия спроса», - сообщили в Министерстве Топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
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