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НовостиОбщество23 августа 2023 5:30

Что произошло в ночь на 23 августа в Краснодарском крае

В Минэнерго назвали сезонным фактором нехватку бензина на заправках Кубани
Мария ЧАЛАЯ
Последние новости на утро 23 августа на Кубани

Последние новости на утро 23 августа на Кубани

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минэнерго назвали сезонным фактором нехватку бензина на заправках Кубани. Перебои с поставкой топлива связаны с сезонной загруженностью железных дорог.

«С ритмичностью поставок возникли некоторые сложности на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон. Объем производства и запасов достаточен для покрытия спроса», - сообщили в Министерстве Топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

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