Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 5:41

Пекло в Краснодарском крае 23 августа спадет до 33 градусов

В регионе температура воздуха приближается к норме
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Прогноз погоды на 23 августа на Кубани

Прогноз погоды на 23 августа на Кубани

23 августа в Краснодарском крае воздух прогреется до 33 градусов. В регионе станет немного прохладнее.

«Над территорией Кубани сохраняется антициклон. Осадков в крае снова не ожидается. А вот ветры в атмосфере развернутся на северные румбы, и будут поставлять более прохладные воздушные массы. Столбики на термометрах постепенно опустятся вниз», - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг, 24 августа, без осадков, днем воздух также прогреется до 33 градусов.