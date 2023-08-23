Пекло в Краснодарском крае 23 августа спадет до 33 градусов

Прогноз погоды на 23 августа на Кубани

23 августа в Краснодарском крае воздух прогреется до 33 градусов. В регионе станет немного прохладнее.

«Над территорией Кубани сохраняется антициклон. Осадков в крае снова не ожидается. А вот ветры в атмосфере развернутся на северные румбы, и будут поставлять более прохладные воздушные массы. Столбики на термометрах постепенно опустятся вниз», - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг, 24 августа, без осадков, днем воздух также прогреется до 33 градусов.