Морскую часть яхтенной марины в Геленджике достроят в 2026 году

Морскую часть яхтенной марины в Геленджике достроят в 2026 году. Полностью реализовать проект запланировано в 2027 году. Об этом «РБК Краснодар» сообщили в компании «Морской порт Геленджик».

На первом этапе возводят объекты федеральной собственности. Это южный и северный молы, причал, берегоукрепление, система локальных очистных сооружений. Завершить часть проекта планируют к концу 2023 года.

«Предполагается, что первые суда марина сможет принять до конца 2024 года, затем она будет постепенно наращивать возможности», – отметили в «Морском порту Геленджик».

Изначально в проекте планировали грузовую составляющую. Но позже от нее отказались, выбрав туристическую ориентацию. Кроме яхтенной марины, будут созданы здание пассажирского терминала, прогулочные зоны, театр и отельная инфраструктура.