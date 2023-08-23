Заседание оргкомитета прошло в актовом зале Епархиального управления 22 августа Фото: Кубанская митрополия

Всекубанские Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Краснодаре 18 и 19 октября. Заседание оргкомитета прошло в актовом зале Епархиального управления 22 августа. Собрание возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, сообщили в пресс-службе Кубанском митрополии.

На заседании присутствовали представители администрации региона, краевых министерств образования и культуры, руководители вузов, Кубанского казачьего хора, краевой библиотеки имени А. С. Пушкина, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов и священнослужители.

Представители оргкомитета обсудили организацию и проведение Пленарного заседания Кирилло-Мефодиевских чтений. Участники рассмотрели предложения по работе секций.

Митрополит Григорий обратился с напутственным словом. Владыка призвал всех активно участвовать в работе чтений.

«Очень важно, что чтения должны объединить всех нас – и педагогов, и представителей государственной власти, и церковнослужителей в решении задач по воспитанию будущего поколения», — отметил митрополит Григорий.

Кирилло-Мефодиевские чтения – это региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений и проводится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В 2023 году мероприятие организуют на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

Кирилло-Мефодиевские чтения предварят Парламентские встречи 18 октября. Архиереи епархий Кубанской митрополии встретятся с депутатами Заксобрания региона и обсудят вопросы в сфере образования.

Традиционные Всекубанские чтения нацелены на привлечение внимания и интереса к духовному наследию русского народа, к образованию, культуре и истории как средствам объединения общества, укрепления традиционной семьи и Российского государства.

На XXIX Всекубанских Кирилло-Мефодиевских чтениях наградят победителей межрегионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».