В Сочи восстанавливают «Луна-парк»

Сейчас строители обновляют покрытие на прилегающей территории, затем установят новую парковую мебель и опоры освещения.

В Год архитектуры восстанавливают знаменитый сочинский «Луна-парк» на улице Орджоникидзе в самом сердце курорта.

Сейчас строители обновляют покрытие на прилегающей территории, затем установят новую парковую мебель и опоры освещения. Больше половины площади парка занято зелеными насаждениями, новые элементы будут выполнены с использованием экоматериалов и гармонично вписаны в зеленый каркас. После благоустройства приступят к реконструкции аттракционов и установке новых.

На площади «Стерео» у Городского собрания Сочи завершили инженерные работы, здесь реализуется концепция «чистого неба» – все провода убрали под землю. В ближайшее время обустроят водоем и сад, который будет цвести круглый год. Зону озеленения расширят на 300 квадратных метров, установят теневые навесы.

«Исторический центр города благоустраиваем в одном стиле, учитывая архитектурные особенности знаковых мест главного курорта страны. Территория от площади художественного музея до сквера «Стерео» станет единым современным пространством, где нашим жителям и гостям будет комфортно гулять и проводить время с семьями», - добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.