В Краснодаре установят шесть «умных» светофоров в 2023 году Фото: krd.ru

В Краснодаре установят шесть «умных» светофоров в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Пять регулировщиков установят до конца сентября.

Светофоры оснащены интеллектуальными датчиками. Система рассчитана на то, чтобы сократить пробки. Светофоры сокращают или продлевают фазы движения машин.

«Специальные датчики определяют интенсивность транспортного потока по каждому из направлений и в зависимости от этого сокращают или продлевают длительность зеленого сигнала светофора», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Первый в 2023 году «умный» светофор появился на пересечении улиц Бабушкина и Передерия. Еще пять регулировщиков появятся по:

– улице Игнатова, 55;

– улице 40-летия Победы, 146/10;

– улице Атарбекова, 13;

– на пересечении улиц Героев-Разведчиков и Домбайской;

– на пересечении улиц Бабушкина и Брюсова.

Оборудование устанавливают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Сейчас мы просчитываем, на каких перекрестках еще нужно установить датчики», – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

К 1 сентября в Краснодаре на шести наиболее аварийных участках установили обычные светофоры. Они появились по улицам:

– Московская, 66;

– Янковского / Пашковская;

– Сормовская / Дежнева;

– Котовского / Головатого;

– Седина / Промышленная;

– пересечении Дорожная и Лаперуза.

В 2022 году в Краснодаре установили светофоры с интеллектуальными датчиками по 17 адресам.