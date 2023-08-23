В Краснодаре каждый третий школьник провел каникулы на даче

25% краснодарцев отправили детей на Черное море. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Кубани рассказали, где их дети провели летние каникулы. Результаты опроса озвучили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, каждый третий ребенок отдыхал летом на даче (32%). Столько же детей находились на каникулах дома.

25% краснодарцев отправили детей на Черное море. А 8% отдыхали в летних лагерях. Еще 6% ребят путешествовали по городам России.

5% опрошенных рассказали о том, что их дети отдыхали за границей. 2% родителей отправили ребят в школьный лагерь.

У 10% краснодарцев дети отдыхали в санатории, в спортивном лагере или у родственников.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре к 1 сентября откроют четыре новые школы. Это учреждения в районе Западного обхода на 1550 мест, в Восточно-Кругликовском микрорайоне на 1550 мест, учебный корпус на 300 учеников на улице Демидовской и школа на 1500 мест на Тверской.