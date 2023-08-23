Более четырех тысяч обращений поступило в Роскадастр Кубани в 2023 году

Более четырех тысяч обращений поступило в Роскадастр Кубани в 2023 году. Чаще всего граждане направляли заявки в электронном виде. В таком формате поступило 70% обращений.

Отмечается, что 27% вопросов поступили по теме исправления технических ошибок и уточнения сведений в записях ЕГРН. Еще 1,3% обращений были связаны с верификацией сведений ЕГРН.

«В отличие от почтовых отправлений, электронные обращения не требуют дополнительного времени на пересылку, что также сокращает сроки получения ответа. Рекомендуем внимательно указывать контактные данные, чтобы ответ на обращение дошел до заявителя», – отметила замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по региону Светлана Галацан

Обратиться в краевое управление Роскадастра можно:

– по электронной почте: filial@23.kadastr.ru или через форму обратной связи на сайте Роскадастра kadastr.ru в разделе «Обращения онлайн»;

– почтой по адресу 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3;

– лично, оставив заявление, обращение или жалобу в специальном боксе в холле на первом этаже Роскадастра по краю по адресу г. Краснодар, ул. Сормовская, дом 3.

Задать вопросы по решению государственных регистраторов можно в территориальном Управлении Росреестра по краю:

– адрес: 350063 г. Краснодар ул. Ленина, 28;

– электронная почта: 23_upr@rosreestr.ru;

– телефон: 8 (861) 250-18-10, 8 (861) 250-55-10.

Уточнить о нарушениях, допущенных кадастровым инженером, можно в саморегулируемой организации, членом которой он является. Список организаций и их представителей размещен на сайте Росреестра rosreestr.gov.ru в разделе «Деятельность» - «Ведение реестров СРО и их членов» - «Реестры саморегулируемых организаций».

«В соответствии с законом письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Ответ на письменное обращение направляется в той форме, в которой поступило обращение», – уточнили в управлении.

Проконсультироваться по работе Роскадастра можно по круглосуточному телефону горячей линии 8 800 100-34-34 и по телефону филиала ППК «Роскадастр» по краю 8-861-992-13-02.