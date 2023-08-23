Школу строят в станице Варениковской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Начальная школа в Крымском районе Кубани готова на 35%. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Учреждение на 400 мест возводят в станице Варениковской.

Корпус школы строят по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». В двухэтажном здании подготовят учебные классы, спортивный и актовый залы, столовую, информационно-библиотечный центр, медицинский и административный блоки.

На территории школы оборудуют спорткомплекс с площадками под игровые виды спорта и легкую атлетику.

Сейчас специалисты укладывают облицовочный кирпич, утепляют фасад, проводят штукатурные работы и обустраивают траншеи под внутриплощадочные сети.

«Завершить строительство планируют в первом полугодии 2024 года», – уточнили в пресс-службе администрации края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Крымске отремонтируют одну из старейших школ города. Глава региона поручил полностью привести в порядок учреждение №20.