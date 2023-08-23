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НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:15

Житель Ейска до смерти избил сестру и получил 8 лет тюрьмы

В Ейске осудили мужчину, который до смерти избил сестру
Светлана ОВДЕЙ
Житель Ейска до смерти избил сестру и получил 8 лет тюрьмы Фото из архива КП

Житель Ейска до смерти избил сестру и получил 8 лет тюрьмы Фото из архива КП

В Ейске осудили мужчину, который до смерти избил сестру. Мужчине назначили 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в январе 2023 года. 36-летний местный житель набросился на сестру с кулаками в доме.

«На почве личных неприязненных отношений к своей сестре он нанес ей не менее пяти ударов руками по голове», – сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Пострадавшая женщина упала и больше не очнулась. Она скончалась на месте.

Суд признал мужчину виновным и назначил 8 лет лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.