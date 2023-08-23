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НовостиОбщество23 августа 2023 8:20

Названа школа по самому большому количеству первых классов в Краснодаре

31 первый класс сформировали в школе №17 Краснодара и ее филиале
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре в первый класс пойдут более 20 тысяч детей.

В Краснодаре в первый класс пойдут более 20 тысяч детей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школе №17 Краснодара сформировали 31 первый класс. Школа состоит из основного корпуса и филила, и все первоклассники распределятся по двум зданиям. Одна часть пойдет учиться по адресу: улица имени Гастелло, 26, а другая - в филиал школы на Адмирала Крузенштерна, 3.

«На сегодняшний день в школы подали более 20 тысяч заявлений. Из них уже сформировано 620 первых классов», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что приемная комиссия учеников в первые классы продолжается.