Названа школа по самому большому количеству первых классов в Краснодаре

В Краснодаре в первый класс пойдут более 20 тысяч детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школе №17 Краснодара сформировали 31 первый класс. Школа состоит из основного корпуса и филила, и все первоклассники распределятся по двум зданиям. Одна часть пойдет учиться по адресу: улица имени Гастелло, 26, а другая - в филиал школы на Адмирала Крузенштерна, 3.

«На сегодняшний день в школы подали более 20 тысяч заявлений. Из них уже сформировано 620 первых классов», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что приемная комиссия учеников в первые классы продолжается.