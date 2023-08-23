В первом полугодии «Агрокомплекс» выпустил 20 новинок продукции

В начале года была разработана уникальная линейка продуктов «Фирменное». Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» регулярно обновляет ассортимент собственных брендов. Учитывая рыночные тренды и пожелания покупателей, в первом полугодии 2023 года производитель выпустил 20 наименований новых товаров: колбасы, сыры, молочные продукты, полуфабрикаты.

- Уже тридцать лет «Агрокомплекс» является экспертом рынка продовольствия на Юге страны. Мы регулярно проводим исследования покупательского спроса, изучаем тенденции. Сейчас в продовольственном ретейле россияне сокращают затраты на питание вне дома, предпочитают делать покупки в магазинах рядом с местом проживания, при этом они выражают приверженность качеству и натуральности продуктов, остаются верными привычным брендам, активно интересуются собственными торговыми марками и новыми предложениями на полках. Мы оперативно реагируем на потребительские запросы и создаем здоровые и актуальные новинки. Например, осенью представим своим покупателям ветчины «Классическая» и «По-домашнему», - рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Чтобы удовлетворять потребности покупателей, агрохолдинг полного цикла обладает собственным качественным сырьем, современными производственными площадками основных продуктов питания, развитой торговой сетью, а также профессиональными командами во всех отраслях. Продукция компании под брендами «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk Beef», «Медвёдовские традиции» реализуется в фирменной розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» и в ведущих федеральных торговых сетях.

Дополнением к линейке любимых продуктов стали вареники с тремя начинками. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

В начале года «Агрокомплекс Выселковский» разработал уникальную линейку продуктов «Фирменное» для покупателей собственной розничной сети. В ней представлены эксклюзивные молоко, кефир, творог, колбасы вареная и полукопченая, сардельки, пельмени и вареники. Весной ассортимент бренда пополнился изделиями из «Любимой» линейки: одноименной колбасой в малой фасовке и сосисками со шпиком. В «Кубанской» линейке были выпущены исконно кубанские готовые продукты: уши свиные и «Хабур-чабур». Новое охлаждающее лакомство – пломбир эскимо с фундуком - сразу завоевал сердца детей и взрослых. «Медвёдовские традиции» порадовали покупателей бужениной из мяса птицы и сервировочными нарезками уже знакомых сырокопченых колбас. Еще одна оригинальная новинка появилась у «Labinsk beef» - Мраморная колбаса с сыром. А летом для рестораторов, отельеров и других гурманов фестиваля Gastreet были презентованы крафтовые сыры Скаморца «Николаевских сыроварен».

К осени «Агрокомплекс» приготовил очередные новинки – полуфабрикатов, колбас и сосисок. Дополнением к линейке любимых продуктов стали вареники с тремя начинками – с картофелем и беконом, со сладким творогом, с сыром и зеленью. Основой аппетитных закусок становятся колбасы «Филейная» и «Сервелат Ореховый». Радуют вкусом приготовленные на гриле сосиски «Баварские».

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