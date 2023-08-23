Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани сотрудница банка обманула знакомых на 35 млн рублей на вкладах в акции. Женщину будут судить, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Все произошло в Белореченском районе. 27-летняя жительница работала в банке и предлагала знакомым выгодные условия.

«В течение нескольких месяцев она вводила в заблуждение знакомых, предлагая им инвестировать сбережения в приобретение и продажу акций финансового учреждения на выгодных условиях», – сообщили в пресс-службе управления МВД по краю.

Женщина обещала, что они якобы в короткий срок получат доход, равный вложенной сумме. Но все оказалось обманом.

На самом же деле женщина не собиралась открывать вклады или брокерские счета для покупки и продажи ценных бумаг.

«Часть денежных средств, похищенных у вкладчиков, злоумышленница направила на выплаты клиентам для придания видимости выполнения своих обязательств», – уточнили в региональном управлении МВД.

Сотруднице банка поверили 23 человека и передали ей более 35 млн рублей.

Кроме того, женщина обманула знакомого, заняв без процентов крупную сумму на развитие бизнеса. Получив 800 тысяч рублей, она не вернула долг.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – уточнили в пресс-службе МВД по краю.